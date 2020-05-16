طارق زيدان ينتهي من كتابه فيلم جديد لـ آيتن عامر ونبيل عيسى

تعاقد الكاتب والسيناريست طارق زيدان، مع إحدى شركات الإنتاج الشهيرة على تصوير سيناريو أحدث أفلامه "ورقة طلاق" للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.





وكشف طارق زيدان، أن الفيلم يدور في إطار رومانسي أكشن غامض حول فتاة تطلب الطلاق من زوجها ليلة الدخلة لأسباب تتعلق بجريمة قتل تتورط فيها دون علمها في جو مليء بالإثارة والتشويق.





وأوضح "زيدان" أن الفيلم مرشح لبطولته النسائية حتى الآن النجمة آيتن عامر ، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "فرصة تانية" أمام النجمة ياسمين صبري والنجم الشاب أحمد مجدي، خلال موسم رمضان هذا العام.



