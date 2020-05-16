موجز السوشيال ميديا.. أحمد فلوكس يتحدث عن أزمته وفيديو مشاجرته.. منى ممدوح تبهر متابعيها فى أحدث ظهور









نشر الفنان أحمد فلوكس فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يتحدث فيه عن أزمته والفيديو المنتشر له.









نشرت الفنانة منى ممدوح صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت منى ممدوح على الصورة قائلة: "يااااااااااارب تعدي علي خير وتفتح علينا كلنا ويبعد عنا كل شئ وحش جميعًا يااااااارب صباح الخير علي كل حبايبي #مني_ممدوح".









نشرت الفنانة علا رشدى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة من كواليس مسلسل "100 وش" بصحبة طاقم عمل المسلسل.





نشر الفنان أحمد مجدى صور له من مسلسل "النهاية" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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