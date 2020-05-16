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أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن إسقاط 4 طائرات تركية مسيرة في محيط طرابلس

السبت 16/مايو/2020 - 09:15 م
طائرة تركية مسيرة
طائرة تركية مسيرة
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قسم الخارجي
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الجيش الوطني الليبي إعلانه إسقاط 4 طائرات مسيرة تركية بينها طائرتي تجسس في محيط العاصمة طرابلس.

من جانب آخر، نفت مصادر قيادية رفيعة المستوى في الجيش الوطني الليبي ، صحة الأنباء التي تم تداولها حول تسليم أسرى من مرتزقة تركيا إلى النظام السوري، أو استلام أسرى من الجنسية الليبية ممن كانوا يقاتلون في سوريا. 


وأضافت المصادر أنه وعلى الرغم من أن المقاتلين الموالين لتركيا ممن وقعوا بيد الجيش الوطني الليبي، لا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب باعتبار أنهم مرتزقة، إلا أنه يتم معاملتهم بشكل إنساني كأسرى حرب. 

وكانت تركيا بدأت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي. 
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