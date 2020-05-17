شاهد .. سيارة باهر المحمدى نجم الإسماعيلي بعد الحادث

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة محطمة من حادثة، وأشاروا بأنها سيارة باهر المحمدى بل أعلنوا وفاة اللاعب فيها وهذا ليس له أي أساس من الصحة، حيث من الممكن أن هذه الصور نشرت نكاية في اللاعب بعد ظهور أنباء توقيعه للأهلي.



