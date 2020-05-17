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رياضة

شاهد .. سيارة باهر المحمدى نجم الإسماعيلي بعد الحادث

الأحد 17/مايو/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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نانسي ابراهيم
تعرض اللاعب باهر المحمدى نجم النادي الإسماعيلي لحادث سيارة مساء السبت، في طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، لينجو منه سالما ولكن تأثرت سيارته بعض الشيء.

ولم يتعرض اللاعب باهر المحمدي لأي أذى جسماني لكن تحطمت إطارات سيارته.

ويري البعض من جمهور النادي الإسماعيلي بصفة خاصة والجمهور المصري بصفة عامة أن باهر المحمدى تعرض للحسد بعدما خرجت تقارير صحفية بالأمس تشير إلي توقيعه للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم مقابل 15 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ونفي ناديا الأهلي والإسماعيلي هذه الشائعات، وأكدا بأن باهر المحمدى لم يوقع لأي فريق وانه مستمر مع الدراويش حتي الآن.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة محطمة من حادثة، وأشاروا بأنها سيارة باهر المحمدى بل أعلنوا وفاة اللاعب فيها وهذا ليس له أي أساس من الصحة، حيث من الممكن أن هذه الصور نشرت نكاية في اللاعب بعد ظهور أنباء توقيعه للأهلي.

شاهد الصورة الحقيقية لسيارة باهر المحمدى بعد الحادثة :
شاهد .. سيارة باهر المحمدى نجم الإسماعيلي بعد الحادث
شاهد .. سيارة باهر المحمدى نجم الإسماعيلي بعد الحادث
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