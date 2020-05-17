فولكس فاجن تستدعي سيارتها بسبب مشكلة فنية

أوقفت شركة فولكس فاجن تسليم سيارتها الجديدة جولف 8 كما انها تستعد لاستدعاء سيارات هذا الطراز بعد اكتشافها مشكلة فنية في خاصية الأتصال الآلي.



المعروف أن خاصية استدعاء الطوارئ والمعروفة باسم " إكول " أو الاتصال بالطوارئ التي تعمل بالمجان من أجل المساعدة السريعة لقائدي السيارات إذا تعرضت لحادث.



واكدت شركة فولكس فاجن أن المشكلة الموجودة في 30 ألف سيارة على الأقل كما ستواصل الشركة إنتاج فئات من هذا الطراز في حين لم يتم طرح السيارات في السوق ان لم تحل المشكلة.



كما اكتشفت فولكس فاجن أنها اكتشف من خلال المراجعات الداخلية وجود مشكلة في نظام قل البيانات ببعض.



تراجعت مبيعات مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات خلال أبريل الماضي، ووصلت إلى الثلثين بالسوق الألمانية وحدها.



وقال مدير مبيعات الشركة يورجن شتاكمان، خلال مؤتمر عبر الهاتف حسب وكالة الأنباء الألمانية: "مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، خسرنا في ألمانيا حجم مبيعات بنسبة 67%". ورغم هذا التراجع الحاد.

