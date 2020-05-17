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فن

شاهد .. إنجي خطاب تشارك جمهورها بصورة جديدة

الأحد 17/مايو/2020 - 10:28 ص
انجى خطاب
انجى خطاب
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سيد احمد
نشرت الفنانة انجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .


وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

ماشاء الله تبارك الرحمن ربنا يسعدك ويفرح قلبك
احلا انجي دي ولا اي 
ام عيون جميله
منورة كل صورك جميلة


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يذكر أن شاركت الفنانة إنجي خطاب في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت الفنانة  إنجيخطاب بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
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