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أخبار العالم

أقوى رجلين في أفغانستان يقتربان من إعلان اتفاق مهم لتوزيع السلطة

الأحد 17/مايو/2020 - 01:26 م
أشرف وعبدالله
أشرف وعبدالله
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قسم الخارجي
يقترب الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبدالله عبدالله في انتخابات الرئاسة الأخيرة، التي كانت محل خلاف بينهما، على إتمام اتفاق لاقتسام السلطة، وهو الامر الجيد للتخفيف من حدة الأزمة المشتعلة في أفغانستان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت مصادر مطلعة، أن المباحثات مستمرة بين الطرفين  فيما يتعلق ببعض المناصب الرئيسية، مثل الوزارات الهامة كالدفات والخارجية والداخلية والمالية، ومن الممكن أن يرى الاتفاق النور خلال ساعات.

وأضافت المصادر، إنه من المرجح أن يذكر الاتفاق بين الطرفين حال الإعلان عنه رسميًا، تقاسم السلطة  بالتساوي. 

وتعاني أفغانستان من ثلاثية اضطرابات في الوقت الراهن، أزمة حكومية بين عبدالله وأشرف غني، وهجمات طالبان والجماعات المسلحة الموالية لها الإرهابية، وفيروس كورونا المستجد، الذي لاتملك معه البلاد منظومة  صحية لمواجهته.

وفي سبتمبر الماضي طعن عبدالله عبدالله في نتائج الانتخابات، وأعلن تشكيل حكومة موازية، وهو الأمر الذي عقد الأمور إلى الآن.
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