بالمفتاح المصطنع.. إحالة عاطل للمحكمة لاتهامه بسرقة السيارات





احالت نيابة الأزبكية، عاطل للمحكمة ، وذلك لاتهامة بسرقة السيارات، بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الأزبكية.





البداية عندما وردت معلومات الى قسم شرطة الازبكية مفادها، تورط عاطل، له معلومات جنائية مسجلة في حوادث سرقة سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.





وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين انه يدعي ص .ا عاطل 28 سنة و بتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة.





واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات بمكان إخفائها لدى عملائه.



