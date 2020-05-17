صوفي تيرنر ترتدي الكمامة خلال حملها.. صور

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي النجمة العالمية صوفي تيرنر خلال تجولها مع زوجها المغني الأمريكي جو جوناس بالسيارة في أحد الشوارع الأمريكية.





وظهر الثنائي الشهير وهما يرتديان الكمامة من أجل اتباع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بينما بدت على نجمة مسلسل Games of thrones علامات الحمل.





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و انتشرت على مدار الأشهر الماضية شائعة حمل نجمة مسلسل Game of thrones في طفلها الأول، فيما التزم نيك جوناس وصوفي ترينر الصمت بشأن تلك الشائعة التي لم يتم تأكيدها أو نفيها.



