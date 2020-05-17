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أخبار العالم

بريطانيا تصدم العالم: ربما لا نجد لقاحا لعلاج كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 03:30 م
بوريس جونيون رئيس
بوريس جونيون رئيس وزراء بريطانيا
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رحيم يسري
فاجأ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، المواطنين بما يعتبروه صراحة زائدة، حيث قال إنه قد لا يكون هناك لقاح مطلقا لعلاج فيروس كورونا "كوفيد-19"، رغم الجهود الدولية لتطوير واحد.

وأوضح جونسون أن الحكومة البريطانية تمول بنحو 110 مليارات دولار مركز ابتكار وتصنيع اللقاحات الجديد، مؤكدا أن بلاده تدعم الأبحاث حول العقاقير التي لها تأثير محتمل لعلاج فيروس كورونا، وذلك لمساعدة الناس على التعافي بسرعة من الوباء.


وكتب رئيس الوزاء البريطاني في صحيفة "ميل أون صنداي" أنه لا يزال هناك طريق طويل للغاية يتعين عليهم قطعه، مؤكدا أنه يجب أن يكون صريحا ليقول إن اللقاح قد لا يؤتي ثماره.

ويرى رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده تحتاج إلى إيجاد طرق جديدة للسيطرة على الفيروس، بما في ذلك اختبار الأشخاص الذين لديهم أعراض وتتبع الحالات التي كانت على اتصال بهؤلاء المصابين.


وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية تخفيف بعض القيود المفروضة على الأنشطة في إنجلترا لمواجهة فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تبدأ خطط التنفيذ في يونيو المقبل بإعادة فتح عدد من القطاعات وتشغيل المدارس الابتدائية.

كما أخبر جونسون نواب حزب المحافظين أنه يريد العودة بالبلاد إلى وضع شبه طبيعي في يوليو.
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