ارتفاع عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى 34636

أعلنت هيئة الصحة البريطانية في بيان عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 34636.









وقالت الهيئة في بيان نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه تم تسجيل 170 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.









من جانب آخر، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تخصيص حوالي 112 مليون دولار لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد، مشيرةً إلى احتمالية افتتاح المركز الجديد في صيف 2021، قبل عام من الموعد المقرر.







