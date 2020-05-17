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أخبار العالم

ارتفاع عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى 34636

الأحد 17/مايو/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت هيئة الصحة البريطانية في بيان عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 34636. 


وقالت الهيئة في بيان نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه تم تسجيل 170 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. 


من جانب آخر، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تخصيص حوالي 112 مليون دولار لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد، مشيرةً إلى احتمالية افتتاح المركز الجديد في صيف 2021، قبل عام من الموعد المقرر.


وأكدت الحكومة أن مركز ابتكار وتصنيع اللقاحات، وهو قيد الإنشاء حاليا، يعد أحد المكونات الرئيسية في برنامج الحكومة لضمان توفير لقاح لفيروس كورونا بكميات ضخمة سريعًا بمجرد توفره.
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