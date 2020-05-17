السودان يعلن تمديد إغلاق المطارات حتى 31 مايو

أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، اليوم الأحد، تمديد قرار إغلاق المطارات في جميع أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا، حتى 31 مايو المقبل.









وفي 20 أبريل الماضي مددت الحكومة إغلاق المطارات، أمام حركة الركاب للرحلات الدولية الداخلية حتى 20 مايو الجاري.









واستثنى القرار الصادر من سلطات الطيران المدني رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.









ويشهد السودان، منذ 18 أبريل الماضي، حظرًا للتجوال في العاصمة الخرطوم لمنع تفشي فيروس كورونا.









وحتى ظهر اليوم، بلغ إجمالي حالات كورونا بالسودان، 2289، بينها 97 وفاة، و222 حالة تعافٍ.











