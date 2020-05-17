AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان يعلن تمديد إغلاق المطارات حتى 31 مايو

الأحد 17/مايو/2020 - 06:25 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، اليوم الأحد، تمديد قرار إغلاق المطارات في جميع أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا، حتى 31 مايو المقبل. 


وفي 20 أبريل الماضي مددت الحكومة إغلاق المطارات، أمام حركة الركاب للرحلات الدولية الداخلية حتى 20 مايو الجاري.


واستثنى القرار الصادر من سلطات الطيران المدني رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.


ويشهد السودان، منذ 18 أبريل الماضي، حظرًا للتجوال في العاصمة الخرطوم لمنع تفشي فيروس كورونا.


وحتى ظهر اليوم، بلغ إجمالي حالات كورونا بالسودان، 2289، بينها 97 وفاة، و222 حالة تعافٍ.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق سراح 4217 سجينا للوقاية من فيروس كورونا فى السودان

مصريون عائدون من بريطانيا يرفضون دخول الحجر الصحي.. فيديو

مصادر: عزل المصريين القادمين من واشنطن في مرسى علم بعد وصول طائرتهم غدا

تسيير 22 رحلة طيران استثنائية لإعادة مصريين من الخارج حتى نهاية إبريل

رحلات طيران تتوجه إلى واشنطن أول مايو لعودة المصريين العالقين في أمريكا

تايلاند تمدد الحظر على وصول طائرات الركاب الدولية حتى 31 مايو

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لكانت كافية على صدقه.. فيديو

تعديل مواعيد الحظر.. عودة دور العبادة.. وفتح المولات والمحلات.. أهم 10 إجراءات للحكومة خلال فترة عيد الفطر وما بعدها

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. شوبير يقدم مقترحا لاستئناف الدوري الممتاز

مدبولي: وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة

من 300 إلى 5 آلاف جنيه.. عقوبة مخالفة ارتداء الكمامة بعد تصريحات رئيس الحكومة

رقم خرافي.. تعرف على قيمة عقد بنشرقي مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. 5 فساتين تبرز رشاقة نبيلة عبيد

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل