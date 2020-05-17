تفاصيل جديدة عن هجوم قراصنة على سفينة قبالة سواحل اليمن

كشف مركز العمليات التجارية البحرية البريطاني، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن السفينة التي تعرضت لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.





وقال المركز إن "برج القيادة في السفينة أصيب بأضرار طفيفة دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم"، مشيرًا إلى أن قراصنة هاجموا السفينة "ستولت أبال".





وأضاف "الفريق الأمني على ظهر السفينة أطلق عدة طلقات تحذيرية على المهاجمين في زورقين سريعين".





وأظهرت الخريطة المرفقة مع التحذير الذي أطلقه المركز في وقت سابق، أن الهجوم وقع قبالة سواحل اليمن الجنوبية المطلة على خليج عدن.





من جهتها، قالت شركة "درياد جلوبال" للأمن البحري إن هذه هي الواقعة التاسعة التي جرى الإبلاغ عنها في خليج عدن هذا العام.





ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.







