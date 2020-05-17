روسيا.. ارتفاع وفيات كورونا في موسكو إلى 1580 حالة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو ليرتفع الإجمالي لديها إلى 1580 حالة.









وقالت هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك الروسية إنه تم إجراء أكثر من 6.9 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن عدد المشتبه إصابتهم بالفيروس يبلغ نحو 262 ألف شخص.









وأكدت رئيسة الهيئة، آنا بوبوفا، أنه لابد من الالتزام بنفس التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الصيف وتقليل مخاطر الإصابة بالوباء.









يذكر أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وحكام أغلب الأقاليم الروسية أعلنوا عن تمديد القيود المفروضة على السكان حتى 31 مايو الجاري بشكل مبدئي.



