الحكومة عن الكمامة القماش: بـ 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، انه سيكون لدينا إنتاج من الكمامات بالملايين، مضيفا:" وزارة الإنتاج الحربي ستنتج 4.5 مليون كمامة يوميا".





وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الكمامة القماش الجديدة معتمدة صحيا وستتوفر بـ 5 جنيهات".





وأوضح متحدث الحكومة :" الكمامة القماش ستوفر للمواطن إمكانية إستخدام واحدة وغسل الأخري".





ونوه إلى أن سُمك القماش يجعله أكثر اعتمادية من الورقية، فسمك الكمامة القماش سيساعدها على أن تكون أفضل، وحينها سيتم توقيع العقوبات في المترو، والمصالح الحكومية، مثل الشهر العقاري أو محكمة".





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، حضره كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.