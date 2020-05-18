AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد أمريكا ينتظر مصل علاج كورونا أكثر من المرضى

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:05 ص
مصل علاج كورونا
مصل علاج كورونا
Advertisements
قسم الاقتصاد
قال "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إن أكبر اقتصاد في العالم قد لا يتعافى بشكل كامل، قبل إيجاد لقاح لوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، محذرا من أن الوضع قد يتطلب وقتا ليعود إلى طبيعته، وذلك تعقيبا على خسارة أكثر من 30 مليون وظيفة نتيجة إغلاق الأنشطة التجارية في البلاد.

وأضاف "باول" في حوار مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، أعتقد أننا سنرى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام، وتدارك أن "عودته ستتطلب وقتا"، مضيفا أن ذلك يمكن أن يمتد حتى نهاية العام المقبل. حقيقة، لا نعلم.

اقرأ أيضا:

وعند سؤاله عن الحاجة إلى لقاح لمعالجة المرض ووقف انتشار فيروس كورونا المستجد، شدّد المسؤول على أهمية دور المستهلكين في الاقتصاد، قائلا: "حتى يتعافى الاقتصاد بالكامل، يجب أن يكون الناس واثقين تماما وقد يتطلب ذلك انتظار إيجاد لقاح".

وتدخل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حتى قبل فرض الإغلاق الاقتصادي، ليخفّض سعر الفائدة المرجعي ويضخ تريليونات الدولارات في النظام المالي وبرامج الإقراض لدعم الشركات بمختلف أحجامها وحكومات الولايات والسلطات المحلية.

لكن لا يزال باول يكرر أن الاقتصاد قد يتطلب إنفاقا حكوميا أكبر لدعم العمال والأنشطة التجارية حتى يتعافى، يتجاوز التريليونات الثلاثة التي أقرها الكونجرس.

وتابع في حديثه إلى "سي بي إس" أن الأزمة "ظهرت بسرعة وقوّة إلى درجة العجز عن وصف الألم الذي يشعر به الناس وحالة عدم اليقين التي يعيشونها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بن برنانكي: كورونا أشبه بعاصفة ثلجية كبيرة أكثر من كونه "كساد عظيم"

واشنطن بوست:إجراءات "الفيدرالي الأمريكي" تتجاوز ما فعله إبان فترة الكساد الكبير

الاحتياطى الفيدرالى: طريق التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا طويل

انكامش حاد في الاقتصاد الأمريكي.. وتوقعات بمشهد أكثر سوءا

انتعاش البورصات الآسيوية قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم تعافي أسعار النفط

ترشيحاتنا

الوزراء: إجازة عيد الفطر لا تنطبق على القطاع الخاص

زوجة البطل حازم إبراهيم تكشف وصيته الأخيرة قبل استشهاده.. فيديو

نشرة السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس بصحبة عادل إمام.. محمد زيدان يحتفل بعيد زواجه.. جوهرة تشعل تيك توك برقصها

نجيب ساويرس: متفق إن روجينا ممثلة صف أول بكل جدارة

محمد صلاح يشارك جمهوره بأحدث ظهور لـ مكة

مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة في أسيوط.. لن تصدق السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور