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فن

نجيب ساويرس: متفق إن روجينا ممثلة صف أول بكل جدارة

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:01 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مريم عزت
قام رجل الاعمال نجيب ساويرس عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتغريدات "تويتر" بالرد على متابع نشر تغريدة يقول فيها "مدام روجينا تستاهل تكون في بطولة مسلسل جديد مع ان دورها بالبرنس مش دور رئيسي لكنها اثرت عليه بشكل كبير يعني حرفيًا نجمة صف أول وبكل جدارة".

قام نجيب ساويرس بالرد علية قائلا : متفق معاك جدا .

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وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

لفت نظري إسم الفنانين أحمد زاهر وروجينا على التيتر المفروض يكون اسمهم فالأول بعد الفنان محمد رمضان ولكن قمة التواضع

روجينا ممثلة كويسة من رمان

موهوبه ودارسه وبتمثل من 30 سنه والمفروض تبقي في مكانه احسن من كده.

وكان قد قال نجيب ساويرس، إن أفضل مسلسل تلفزيوني يستمتع بمشاهدته خلال شهر رمضان هذا العام، هو "البرنس"، الذي يؤدي بطولته محمد رمضان.



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