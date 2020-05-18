AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بفيديوهات تعليمية ومراجعات نهائية.. مستقبل وطن يدعم طلاب الثانوية العامة

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:18 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
Advertisements
منصور ابوالعلمين

دشن حزب مستقبل وطن بـ الوادي الجديد، مساء الأحد، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فيديوهات تعليمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".


وصرح محمد على عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، بأنه تم البدء في تنفيذ مبادرة لمساعدة طلبة الثانوية العامة من خلال تسجيل فيديوهات تعليمية مع موجهي مواد دراسية تشمل مراجعات نهائية في المناهج الدراسية لطلبة الثانوية العامة.


تتضمن  الفيديوهات مراجعات نهائية لطلبة الثانوية العامة في المواد الدراسية بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالوادي الجديد.


وأوضح أن الفيديوهات  بها شرحًا وافيًا لكيفية الإجابة على أسئلة الامتحانات ومراجعة سريعة للمنهج الدراسي لطلبة الشعبتين العلمية والأدبية.


وأضاف محمد أن المبادرة بدأ تنفيذها من خلال تسجيل فيديوهات وبثها عبر صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" وبدأت الحلقة  في مادة علم النفس والاجتماع مع أحمد محمود حسانين، موجه أول علم النفس بإدارة الداخلة التعليمية والحلقة الثانية مع في مادة اللغة الإنجليزية مع خالد محمد الصادق، موجه أول اللغة الإنجليزية بإدارة الداخلة التعليمية.


ملابس العيد للفرجة فقط.. أصحاب محلات بالوادى الجديد: كورونا خرب بيوتنا


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة لتوعية المواطنين بفيروس كورونا في الوادي الجديد

بروتوكول تعاون بين التعليم وإذاعة الوادي الجديد لتخصيص فترات تعليمية لطلاب الشهادات

تدشين أول قناة تعليمية لطلاب الثانوية بالوادي الجديد على اليوتيوب

«أون لاين».. جروب تعليمى لخدمة طلاب «فارسكور» مجانًا على «فيسبوك»

توزيع مواد غذائية على الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

توزيع 400 شنطة مواد غذائية على الأولى بالرعاية بقرى الفرافرة

ترشيحاتنا

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب أعلى عقار بباب الشعرية.. صور

توصل الأطباء لـ سبب مرض كاواساكي الغامض قاتل الأطفال

الوباء يتراجع.. أمريكا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بـ كورونا منذ 10 مارس

بعد إستحواذ السعودية.. نيوكاسل يريد التعاقد مع زيدان مقابل مبلغ خيالي

نتائج مبشرة.. عقاقير الإنترفيرون تساعد على مكافحة كورونا

AdvertisementS

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب أعلى عقار بباب الشعرية.. صور

6 عملات كبرى تهوى أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2020

شديد الحرارة.. الأرصاد: القاهرة تسجل 42 اليوم وهذا هو موعد انكسار الموجة

فى عيد ميلاد تيسير فهمى .. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها

في عيد ميلادها.. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي لمدة 3 أيام

مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور

اعتدال ونقاء حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع محافظات الجمهورية

لبسوا الكفن بدل هدوم العيد.. أسرة الأطفال ضحايا الدهس بأسيوط تتحدث لـ صدى البلد.. شاهد

أمل جديد.. علاج للمعدة يشفي من فيروس كورونا

إعرف ميعاد قبضك.. اليوم صرف مرتبات مايو في 10 وزارات وهيئات تابعة

تربينا على المشاهد الحميمية.. ثراء جبيل: حذف مشاهد الحب يولد الكبت.. والعلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما| حوار

تدشين اول وحدة تعقيم ذاتية للسيارات فى السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صارخ.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهور غير تقليدي

بـ ماكياج جذاب.. ريهام حجاج تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بعباءة أنيقة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير