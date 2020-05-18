بفيديوهات تعليمية ومراجعات نهائية.. مستقبل وطن يدعم طلاب الثانوية العامة

دشن حزب مستقبل وطن بـ الوادي الجديد، مساء الأحد، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فيديوهات تعليمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".





وصرح محمد على عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، بأنه تم البدء في تنفيذ مبادرة لمساعدة طلبة الثانوية العامة من خلال تسجيل فيديوهات تعليمية مع موجهي مواد دراسية تشمل مراجعات نهائية في المناهج الدراسية لطلبة الثانوية العامة.





تتضمن الفيديوهات مراجعات نهائية لطلبة الثانوية العامة في المواد الدراسية بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالوادي الجديد.





وأوضح أن الفيديوهات بها شرحًا وافيًا لكيفية الإجابة على أسئلة الامتحانات ومراجعة سريعة للمنهج الدراسي لطلبة الشعبتين العلمية والأدبية.





وأضاف محمد أن المبادرة بدأ تنفيذها من خلال تسجيل فيديوهات وبثها عبر صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" وبدأت الحلقة في مادة علم النفس والاجتماع مع أحمد محمود حسانين، موجه أول علم النفس بإدارة الداخلة التعليمية والحلقة الثانية مع في مادة اللغة الإنجليزية مع خالد محمد الصادق، موجه أول اللغة الإنجليزية بإدارة الداخلة التعليمية.





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