فولكس فاجن تعود للعمل من جديد

أكدت شركة فولكس فاجن الألمانية في الأرجنتين انها ستستأنف العمل في موقعها بالأرجنتين وهو موقعها الثاني، كما سيبدأ تشغيل الموقع في جنرال باتشيكو وهو بالقرب من بونيس أيرس تدريجيا بداية من يوم الإثنين المقبل.
وأوضحت الشركة أنه سيتم قياس درجات الحرارة للعمال بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة المناسبة بين كل عامل.
كما أضافت الشركة ان لديها تجربة إيجابية مع هذه الإجراءات في الموقع الأرجنتيني الآخر في قرطبة وسيتم استئناف العمل في نهاية مايو.
كما أغلقت فولكس فاجن عملياتها في الأرجنتين والعديد من الدول الاخرى بسبب تلك الإجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا .
أما في ألمانيا فستقوم باستئناف فولكس فاجن عملياتها لتغلق بعضها مرة أخرى بسبب تراجع المبيعات خلال الأزمة.
وأوضحت الشركة أنه سيتم قياس درجات الحرارة للعمال بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة المناسبة بين كل عامل.
كما أضافت الشركة ان لديها تجربة إيجابية مع هذه الإجراءات في الموقع الأرجنتيني الآخر في قرطبة وسيتم استئناف العمل في نهاية مايو.
كما أغلقت فولكس فاجن عملياتها في الأرجنتين والعديد من الدول الاخرى بسبب تلك الإجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا .
أما في المكسيك والتي تعد مقر أحد أكبر مواقع تصنيع فولكس فاجن في منطقة أمريكا اللاتينية سيبدأ في تشغيل خط الإنتاج مرة أخرى.
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أما في ألمانيا فستقوم باستئناف فولكس فاجن عملياتها لتغلق بعضها مرة أخرى بسبب تراجع المبيعات خلال الأزمة.