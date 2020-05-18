فولكس فاجن تعود للعمل من جديد



كما أضافت الشركة ان لديها تجربة إيجابية مع هذه الإجراءات في الموقع الأرجنتيني الآخر في قرطبة وسيتم استئناف العمل في نهاية مايو.



كما أغلقت



أما في المكسيك والتي تعد مقر أحد أكبر مواقع تصنيع فولكس فاجن في منطقة أمريكا اللاتينية سيبدأ في تشغيل خط الإنتاج مرة أخرى. اقرأ أيضا

فولكس فاجن تستدعي سيارتها بسبب مشكلة فنية فولكس فاجن تخسر أكثر من ثلثي مبيعاتها في ألمانيا كما أضافت الشركة ان لديها تجربة إيجابية مع هذه الإجراءات في الموقع الأرجنتيني الآخر في قرطبة وسيتم استئناف العمل في نهاية مايو.كما أغلقت فولكس فاجن عملياتها في الأرجنتين والعديد من الدول الاخرى بسبب تلك الإجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا .وفي نفس السياق أعلنت الحكومة المكسيكية يوم الأربعاء الماضي أنه سيتم تصنيع تصنيع السيارات وقطع الغيار إلى قائمة الصناعات الأساسية.



أما في ألمانيا فستقوم باستئناف فولكس فاجن عملياتها لتغلق بعضها مرة أخرى بسبب تراجع المبيعات خلال الأزمة.



