علي فتحي: حسن شحاتة سبب في فشل احترافي بـ أوروبا

كشف علي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي ، أسباب فشله في السفر إلى الخارج و الاحتراف في أوروبا بسبب حسن شحاتة.





وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورت": "وقتها كان المهندس شريف حبيب يتولى رئاسة نادي المقاولون العرب، ووافق على عرض الإعارة إلى صفوف ناسيونال ماديرا لي وزميلي محمود عزت".

وتابع: "كان مخططا لي الذهاب إلى هناك، ومن ثم يرحل الظهير الأيسر البرازيلي لصفوف بنفيكا، وأواصل مسيرتي في ناسيونال ماديرا".

واختتم: "حسن شحاتة تولى القيادة الفنية لنادي المقاولون العرب، وتحدث معي أنا ومحمود عزت، وطلب عودتنا للنادي، ووافقنا".

ومن جهة أخري كشف علي فتحي عن سبب تألقه مع نادي المقاولون العرب قبل انتقاله لنادي الإنتاج الحربي قائلا :" والدتي كانت أحد الأسباب في تألقي والعودة إلي التألق من جديد .



