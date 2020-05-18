نقل النواب: مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" تعكس دور صندوق تحيا مصر المحوري

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل في مجلس النواب، بدور صندوق تحيا مصر وقيامه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، والمتضررة من تداعيات تفشي كوفيد-19 ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار "زين الدين" في بيان صحفي، الاثنين، إلى أن جهود هذه المبادرة تنوعت ما بين دعم القطاع الطبي، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.





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وأكد زين الدين على الدور الفعال لذلك الصندوق الذي أنشئ بقرار سياسي وسيادي من أعلى رأس في الدولة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون وسيلة وأداة بيد الدولة المصرية للتدخل السريع في عمليات الإغاثة.



