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أخبار العالم

انخفاض جديد في عدد وفيات كورونا بـ بريطانيا

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:51 م
انخفاض جديد في عدد
انخفاض جديد في عدد وفيات كورونا بـ بريطانيا
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شيماء مصطفى
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، عن انخفاض جديد في عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الصحية في بريطانيا، إنها سجلت 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 35 ألف شخص.

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وسجلت الخدمات الصحية في إنجلترا اليوم 122 حالة وفاة جديدة في المستشفيات، فيما أعلنت اسكتلندا عن وفاة شخصين فقط، بينما كان لدى ويلز 4 وأيرلندا الشمالية 6.

كان المسؤولون الصحيون في بريطانيا أعلنوا أمس عن 170 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى حصيلة يومية منذ 24 مارس الماضي.

من جانب آخر، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تخصيص حوالي 112 مليون دولار لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد، مشيرةً إلى احتمالية افتتاح المركز الجديد في صيف 2021، قبل عام من الموعد المقرر.
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