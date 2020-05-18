انخفاض جديد في عدد وفيات كورونا بـ بريطانيا

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، عن انخفاض جديد في عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت السلطات الصحية في بريطانيا ، إنها سجلت 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 35 ألف شخص.





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وسجلت الخدمات الصحية في إنجلترا اليوم 122 حالة وفاة جديدة في المستشفيات، فيما أعلنت اسكتلندا عن وفاة شخصين فقط، بينما كان لدى ويلز 4 وأيرلندا الشمالية 6.





كان المسؤولون الصحيون في بريطانيا أعلنوا أمس عن 170 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أدنى حصيلة يومية منذ 24 مارس الماضي.



