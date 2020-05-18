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محافظات

هيئة قضايا الدولة تشتري 4000 متر أرض في طنطا بـ 94 مليون جنيه

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:10 م
عقد شراء مسطح بمساحة
عقد شراء مسطح بمساحة 4000 متر
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أحمد على

وقع المستشار حاتم عبد العال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام للهيئة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد شراء 4000 متر بعمارات عبد المنعم رياض في ميدان المحطة بمدينة طنطا.


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وحضر التوقيع نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا والمستشار عبد الله غلاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار هشام عبد السلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عمرو حسام حتاتة المستشار بهئية قضايا الدولة.


وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، أن القيمة الاجمالية لشراء المسطح بلغت 94 مليون جنيه ونصف، بغرض إنشاء مقر جديدا لهيئة قضايا الدولة .


وجدير بالذكر أن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية  وجه"عطا " نائب محافظ الغربية بالضرورة إزالة العديد من الإشغالات وفض التجمعات وورفع الباعة الجائلين من الطريق الدائرى و الموقف الجديد حتى محلة أبوعلي.

هيئة قضايا الدولة تشتري 4000 متر أرض في طنطا بـ 94 مليون جنيه
هيئة قضايا الدولة تشتري 4000 متر أرض في طنطا بـ 94 مليون جنيه
هيئة قضايا الدولة تشتري 4000 متر أرض في طنطا بـ 94 مليون جنيه
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