أهم الأخبار.. إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين في القطاع الخاص.. إثيوبيا تنتهك التزاماتها الدولية مع مصر

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.. إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين في القطاع الخاص





أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه طبقا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.. للمزيد اضغط هنا





إثيوبيا تراوغ وتنتهك التزاماتها الدولية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة





أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية بالإنابة، أن خطة بلاده لبدء ملء سد النهضة سيتم تنفيذها في هذا الموسم "موسم ...المزيد اضغط هنا





زيادة جديدة في أسعار الذهب





ارتفعت اسعار الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بمتوسط 4 جنيهات علي الأقل منذ بداية التعاملات. وقال ا يهاب واصف نائب رئيس غرفة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الجرام الواحد من ...للمزيد اضغط هنا





بعد تعرضه لحالة إغماء.. تطورات الحالة الصحية لـ ياسر جلال





تعرض الفنان ياسر جلال إلى الإغماء أثناء مقابلته مع الإعلامية لميس الحديدى حيث كان يتحدث عن مسلسله المعروض حاليا الفتوة. وحقيقة ما تعرض له ياسر جلال هو الشعور بدوار أثناء الحديث مع لميس وهو أمر لا ...للمزيد اضغط هنا





رغم عودته للأهلي.. 3 أسباب تقرب وليد أزارو من الزمالك فى الانتقالات الصيفية





تسود حالة من الغموض على مستقبل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ...للمزيد اضغط هنا





بعد بشرى الوزراء.. اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري الممتاز





بدأ اتحاد كرة القدم فى التخطيط بقوة لعودة واستئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس، وتأكيده على دراسة عودة الأنشطة الرياضية من جديد خلال منتصف ...للمزيد اضغط هنا





التعليم: 586 ألف طالب امتحنوا تاريخ أولى ثانوي بلا شكاوى اليوم