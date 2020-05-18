نهاية كورونا تقترب | كل ما تريد معرفته عن لقاح مرنا الأمريكي .. فاعليته وموعد طرحه

لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد إ أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية في ولاية ماساتشوستس اليوم الاثنين، عن إحرازها تقدما في تطويرفيروسالمستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد إ علانها في بيان سابق عن نتائج مؤقتة إيجابية للقاح مرنا (mRNA-1273) الذي تعمل على تطويره لعلاج فيروس كورونا.





وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت "مودرنا" إن أول لقاح لفيروس كورونا تم اختباره على البشر يبدو أنه آمن وقادر على تحفيز الاستجابة المناعية ضد الفيروس.





وتعتمد الشركة على نتائج أول ثمانية أشخاص تلقى كل منهم جرعتين من اللقاح التجريبي ابتداء من مارس، موضحة أن هؤلاء الأشخاص، المتطوعون الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 ، صنعوا أجسامًا مضادة تم اختبارها بعد ذلك على الخلايا المصابة في المختبر، وتمكنت من إيقاف الفيروس من التكاثر وهو الشرط الرئيسي في أي لقاح فعال.





وتتطابق مستويات ما يسمى بالأجسام المضادة المعادلة أو تتجاوز المستويات الموجودة في المرضى الذين تعافوا بعد الإصابة بالفيروس في المجتمع.





وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن النتائج مشجعة، إلا أنها لا تثبت أن اللقاح يعمل، ويمكن للدراسات الأكبر والأطول فقط تحديد ما إذا كان يمكن أن يمنع الأشخاص في العالم الحقيقي من الإصابة بالمرض، موضحة أن تكنولوجيا Moderna، التي تشتمل على مادة وراثية من الفيروس تسمى mRNA ، جديدة نسبيًا ولم تنتج أي لقاح معتمد.





وأضافت أن النتائج المبكرة لعدد قليل من الأشخاص الخاضعين للاختبار طويلة الأمد قد لاتبدو أنها قوية، لكن العالم يائس للحصول على أخبار جيدة، مع تحدي الفيروس شديد العدوى لمعظم الجهود للسيطرة على انتشاره، وبالتالي يُنظر للقاحات على أنها أفضل وربما الأمل الوحيد لوقف أو حتى إبطاء وباء أصاب ما يقرب من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، وقتل 315000 وأغلق بلدانًا كاملة، وشل اقتصاداتهم.





وأنتجت مودرنا اللقاح بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، المعهد بقيادة الدكتور أنتوني فوتشي، الذي يقود التجارب السريرية، ويشارك هذا المعهد، وهو جزء من المعاهد الوطنية الفيدرالية للصحة، أيضًا في البحث عن لقاحات فيروس كورونا تجريبية أخرى.





ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاخبار ساعدت في دعم بورصة وول ستريت ، وحشدت الأسواق، وفي الأشهر الأخيرة، ارتفع سهم مودرنا بينما كانت تعمل على اللقاح، وارتفع بنسبة 23 في المئة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.





كما تسارعت عشرات الشركات والجامعات الأخرى إلى إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، وبدأ العديد منها أيضًا في اختبار مرشحيها في المواد البشرية، بما في ذلك شركة Pfizer وشريكها الألمانيBioNTech ، والشركة الصينية CanSino ، وجامعة أكسفورد ، التي تعمل مع AstraZeneca.





ويتفق الخبراء على أنه من الضروري تطوير لقاحات متعددة، لأن الحاجة العالمية الملحة لمليارات الجرعات ستفوق بكثير الطاقة الإنتاجية لأي مصنع واحد.





في الوقت نفسه، هناك قلق واسع النطاق من أن التسرع قد يضر بقواعد السلامة، مما يؤدي إلى لقاح لا يعمل أو حتى يضر بالمرضى. وتستغرق اللقاحات عمومًا سنوات لإنتاجها، وأحيانًا عقد أو أكثر، للوصول إلى السوق. يتم استهلاك جزء كبير من ذلك الوقت في التجارب الكبيرة على آلاف الأشخاص، في انتظار لمعرفة ما إذا كان اللقاح يمنع العدوى والتأكد من أنه لا يجعل المرض أسوأ وأشرس، وهو تأثير معروف، على الرغم من أنه غير شائع يسمى تعزيز المرض.





المرحلة الأولى من اختبار مودرنا مستمرة، ويتم الآن تسجيل فئتين عمريتين أخريين ، 55 إلى 70 سنة ، و 71 عامًا فأكثر ، لاختبار اللقاح.





لم يتم نشر البيانات الفعلية من هذه الاختبارات الأولية أو مشاركتها علنًا، ولكن تم تقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء، والتي لا تعلق على التجارب التي لا تزال جارية.





وقالت الشركة إنها تأمل في إتاحة البيانات للجمهور هذا الصيف، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة النهائية من الاختبار.





وأضافت مودرنا أنها تسير على جدول زمني سريع، حيث ستبدأ المرحلة الثانية من الاختبارات والتي تشمل 600 شخص قريبًا، وستبدأ المرحلة الثالثة في يوليو بمشاركة الآلاف من الأشخاص الأصحاء. أعطت إدارة الغذاء والدواء مودرنا الضوء الأخضر للمرحلة الثانية في وقت سابق من هذا الشهر.





وقال الدكتور تال زاكس، كبير الأطباء في مودرنا، في مقابلة إن هذه التجارب سارت على ما يرام، فقد يصبح اللقاح متاحًا للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية هذا العام أو أوائل عام 2021. عدد الجرعات التي قد تكون جاهزة غير واضح ، ولكن قال الدكتور زاكس ، "نحن نبذل قصارى جهدنا لجعلها أكبر عدد ممكن من الملايين".





من المحتمل أن تكون هناك حاجة لجرعتين ، بفارق أربعة أسابيع، مما يعني أنه على الرغم من إنتاج العديد من الجرعات ، فإن نصف هذا العدد فقط من الأشخاص يمكن تطعيمهم.





وأكدت الصحيفة أنه لا يوجد علاج مثبت أو لقاح ضد الفيروس التاجي في هذا الوقت، وتتسابق عشرات الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا والصين لإنتاج اللقاحات باستخدام طرق مختلفة، حيث يستخدم البعض نفس التكنولوجيا المستخدمة في مودرما ، والتي تتضمن جزءًا من المواد الوراثية من الفيروس تسمى messenger RNA ، أو mRNA.





وقالت الشركة إن الاختبارات الإضافية على الفئران التي تم تطعيمها ثم إصابتها وجدت أن اللقاح يمكن أن يمنع الفيروس من التكاثر في رئتيهم، وأن الحيوانات لديها مستويات من الأجسام المضادة المحايدة مماثلة لتلك الموجودة في الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.





وقال الدكتور زاكس، إنه بأعلى جرعة، أصيب ثلاثة مرضى بالحمى وآلام في العضلات وصداع، مضيفا أن الأعراض اختفت بعد يوم واحد. ولكن يتم التخلص من الجرعة المكثفة من الدراسات المستقبلية، ليس بسبب الآثار الجانبية، ولكن لأن الجرعات المنخفضة يبدو أنها تعمل بشكل جيد بحيث لا تكون هناك حاجة للجرعة العالية.





وأشار زاكس إلى أنه:"كلما انخفضت الجرعة، أصبح بإمكاننا صنع لقاح أكثر".





وتستخدم مودرنا المواد الوراثية messenger RNA لصنع اللقاحات، ولدى الشركة تسعة أخرى في مراحل مختلفة من التطور ، بما في ذلك العديد من الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي. ولكن لم يصل أي لقاح مصنوع بهذه التكنولوجيا إلى السوق حتى الآن.





وبدأت الشركة العمل على إنتاج اللقاح منذ يناير الماضي، بمجرد أن نشر العلماء الصينيون التسلسل الجيني لفيروس كورونا على الإنترنت، وحدد الباحثون في مودرنا والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية جزءًا من التسلسل الذي يرمز لبروتين شائك على سطح الفيروس الذي يرتبط بالخلايا البشرية، مما يساعد الفيروس على غزوها.





الفكرة وراء لقاح كورونا هي حقن mRNA لجزء من بروتين السنبلة وجعله ينزلق إلى خلايا الشخص السليم، والذي يتبع بعد ذلك تعليماته ويخرج البروتين الفيروسي، ويجب أن يعمل هذا البروتين كعلامة حمراء "جرس إنذار" لجهاز المناعة، وتحفيزه على إنتاج الأجسام المضادة التي تمنع العدوى عن طريق منع عمل السنبلة إذا تعرض الشخص للفيروس.