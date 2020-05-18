دون إصابات.. 4 سيارات لإخماد حريق بمزرعة دواجن في كفر الشيخ

تمكنت الحماية المدنية بـ كفر الشيخ برئاسة العميد رضا عبد الحميد، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن، بقرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.









ودفعت الحماية المدنية بـ كفر الشيخ بـ 4 سيارات للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة للمزرعة التي يمتلكها "ع.ح.إ" ، وتقع على مساحة 4 قراريط ومسقوفة بالقش.









وكشفت المعاينة احتراق القش وطبقة البوتامين التي تغطي سطح المزرعة، دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وأن المزرعة مبنية بالبلوك الأبيض.









وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمزرعة دواجن، وانتقلت القيادات الأمنية والحماية المدنية للسيطرة على الموقف.



