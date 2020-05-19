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حوادث

تكييف العقد.. النقض توضح هذه الحالة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:01 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو تكييف العقد.

جاء في حيثيات الحكم أنه  من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان ويجوز الاستهداء إذا لم تفصح عن ذلك عبارات العقد في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجارى في المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التى يتم بها تنفيذ العقد شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغًا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . 

فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذ العقد على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتيهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها.

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