تأكيدًا لـ انفراد صدى البلد .. الإسماعيلي يتلقى عرضا من العين الإماراتي للتعاقد مع باهر المحمدي

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نانسي إبراهيم



ويبحث مجلس إدارة النادي العرض المقدم، خاصة وإن رغبة اللاعب في الحصول علي فرصة للإحتراف الخارجي.



الجدير بالذكر أن باهر المحمدي يتبقي في مدة تعاقده موسمين مع الإسماعيلي. وانفرد موقع "صدي البلد" منذ فترة بتلقي اللاعب عرض من الدوري الإماراتي، وأن باهر قريب من الرحيل عن النادي الإسماعيلي هذا الموسم. تلقي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عرضًا رسميًا من نادي العين الإماراتي للتعاقد مع اللاعب باهر المحمدي مدافع الفريق، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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