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أحمد موسى: هيومن رايتس ووتش فضحت قطر وأكدت تفشي كورونا في سجونها

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:15 ص
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" فضحت دولة قطر، وأكدت أن وباء فيروس كورونا تفشى في السجون القطرية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "هذا السجن به جميع المعارضين لنظام الحمدين والشعراء والصحفيين والسياسيين".

وتابع أحمد موسى "هيومن رايتس ووتش تحذر من تفشي كورونا في السجون القطرية وعندما تتحدث هيومن رايتس ووتش عن قطر فإنها لديها معلومات مؤكدة، ونادرا ما تتحدث تلك المنظمة عن قطر، وعندما يصدرون تقريرا فذلك يدل على أن هناك مصيبة في قطر".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه "يتم احتجاز المعارضين في السجن المركزي في قطر، ولابد من توفير حماية لهم، ويتم احتجازهم  كأنهم حيوانات، واعتذر عن هذا المصطلح".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "السلطات القطرية قامت بأكبر حركة اعتقالات لكل من تحدث ضد تميم على تويتر، والسجن المركزي به أكثر من 10 آلاف معارض لـ تميم".

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