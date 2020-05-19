البرنس يتصدر للأسبوع الثاني.. محمد رمضان فى المقدمة بشهادة تويتر

كشفت مصادر رسمية من موقع تويتر لـ"صدى البلد" عن أبرز المسلسلات المذكورة في التغريدات القصيرة خلال الاسبوع الثالث من شهر رمضان الجاري.

كشفت مصادر رسمية من موقع تويتر لـ"صدى البلد" عن أبرز المسلسلات المذكورة في التغريدات القصيرة خلال الاسبوع الثالث من شهر رمضان الجاري.

أبرز المسلسلات الرمضانية المذكورة في التغريدات





وقد حل مسلسل #البرنس (Al-Prince) للنجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي في المقدمة للاسبوع الثانى على التوالي، بعد تصدره الاسبوع الثاني.

1. #مخرج_7 (Makhraj 7)

2. #خيانة_عهد (Khiyanit Ahid)

3. #رامز_مجنون_رسمي (Ramez Majnun Rasmi)

4. #الاختيار (Al Ekhteyar)

5. #ام_هارون (Umm Harun)

6. #فلانتينو (Valentino)

7. #الفتوة (Al Futowa)

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس ،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس " يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



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