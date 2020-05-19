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بين الناس

القمامة والحيوانات النافقة تحتل ترعة أبو رجوان بالجيزة.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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منار نور
شهدت منطقة ترعة أبو رجوان بالجيزة تلال القمامة في كل مكان والحيوانات النافقة وسط إهمال من رجال عمال النظافة . 

و ناشدت الحكومة المواطنين عدم الخروج من المنزل، طبقا لقرارات وزارة الصحة للحد من الإصابة بفيروس كورونا. 

وحددت وزارة الصحة، في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، وهي الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، والمطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا كذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، وعدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات".


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