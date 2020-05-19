برلماني يطالب إدارة البنك الأهلي بدراسة إنشاء فروع بالقرى الكبيرة

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التحية والتقدير لجميع القيادات والعاملين بالبنك الاهلى المصرى برئاسة هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى.
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وأكد النائب، ان هذا البنك العريق يستحق ان يحصل على لقب بنك أهل مصر بعد الثقة الكبيرة التى حصل عليها من الشعب المصرى العظيم فى اطار الخدمات المتعددة والجليلة والسهلة التى يقدمها البنك الأهلى المصرى للمواطنين والتوسع فى افتتاح فروع له فى جميع انحاء البلاد اضافة الى الانتشار الكبير لماكينات الصرف الآلى التابعة لـ البنك الاهلى.
وطالب " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم، هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى بدراسة انشاء فروع للبنك بالقرى الكبيرة لخدمة المواطنين بدلا من ذهابهم للمدن، مشيدا بتصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى التى أكد فيها ان البنك الأهلى يتلقى 30 ألف مكالمة يوميا، كما أن البنك يتيح شراء الشهادات ذات العائد من خلال الكول سنتر وأن البنك يمتلك 4500 ماكينة صراف آلى ونعمل إجراءات احترازية وسيتم تغذية الماكينات بشكل كبير، وتم إعفاء العميل من الرسوم، ويستطيع العميل صرف راتبه من أقرب ماكينة له.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان البنك الاهلى المصرى نجح بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى التعامل مع ازمة فيروس كورونا وأكبر دليل على ذلك تأكيد " أبو الفتوح " فى تصريحات أن 70 % من العاملين فى المركز الرئيسى بالبنك يعملون من المنزل وأزمة كورونا جعلتنا نعمل فى تقديم الخدمات دون توقف فى ظل أجواء صعبة وهناك بلاد أغلقت خدماتها وحافظنا على العملاء من خلال التعامل الإليكترونى والحفاظ ايضا على الموظفين لدينا من خلال إجراءات السلامة مشيدا بتأكيد يحيى أبو الفتوح بأن ودائع العملاء ارتفعت إلى تريليون ونصف.
وتابع:" الشهادات الجديدة اقتربنا من 100 مليار جنيه من خلال شهادات الـ 15 %، والتسهيلات الائتمانية وصلت 100 مليار ، و700 مليار تسهيلات ائتمانية أخرى فى ظل أجواء لتحقيق أرقام غير مسبوقة".