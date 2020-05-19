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حوادث

لحظة اشتعال النيران بنخيل مستشفى حميات إمبابة .. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
حصل صدى البلد على فيديو لحظة اشتعال 3 أشجار نخيل بمستشفى حميات إمبابة، والتي نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة عليه. 

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق في نخيل أمام مستشفى حميات إمبابة، والذي لم يؤثر على مبنى العزل الصحي أو حالة المرضى المحتجزين بداخله للعلاج من فيروس كورونا، ولم يسفر عن أية إصابات أو تلفيات بمبنى المستشفى. 


وأشارت التحريات الأولية إلى أن غرفة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مستشفى حميات إمبابة، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتبين أن النيران اشتعلت في ٣ أشجار نخيل تمكنت القوات من السيطرة عليها قبل امتدادها إلى مبنى المستشفى. 

وأسفرت التحريات والمعاينات الأولية عن أن أسلاك كهرباء تمر من أعلى النخيل، ونظرا لشدة الحرارة حدث شرر بالأسلاك أدى لاشتعال النيران بالأشجار. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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