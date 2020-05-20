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رياضة

تجديد تعاقد سعد سمير ورحيل إكرامي وعبدالرحمن مجدي.. شوبير يكشف تفاصيل صفقات الأهلي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:48 ص
سعد سمير
سعد سمير
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حسام الحارتي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع سعد سمير لاعب الفريق الأول.


وأكد أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية ""أون تايم سبورت"، أن النادي الأهلي قام بتجديد التعاقد مع سعد سمير لاعب الفريق.

وتابع: "سعد سمير قام بالتوقيع على تجديد العقود مع النادي الأهلي دون تحديد أي مبالغ مالية، وقع على بياض".


من جهة أخرى أكد الإعلامي أحمد شوبير أن شريف إكرامي حارس النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع نادي بيراميدز ولا ينتظر سوى الإعلان عن الصفقة .


وأشار أحمد شوبير إلى خروج عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي من حسابات النادي الأهلي خلال فترة التعاقدات الحالية.

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