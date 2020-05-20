النادي المصري: لم نتوقع وصول الأزمة مع حسام وإبراهيم حسن لهذه المرحلة.. فيديو

عبر محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن استيائه الشديد نتيجة تقدم التوأم "حسام وإبراهيم حسن"، بشكوى رسمية ضد النادي قائلا :" لم نتوقع حدوث تلك الأزمة من قبل حسام وإبراهيم حسن ".





وقال محمد الخولي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، النادي المصري لم يكن يرغب في وصول المشكلة مع التوأم لهذه المرحلة".





وأضاف الخولي أن النادي المصري تنازل كثيرا عن حقوقه تجاه حسام وإبراهيم حسن ولكن سنطالب بالحصول على كافة المستحقات السابقة ".





وتابع :" النادي المصري قد يلجأ الي تصعيد أزمة التوأم إلي لجنة التسوية والتحكيم".





وأكد أن توقف مستحقات الأندية بسبب فيروس كورونا وصعوبة مساهمة المحافظة في تقديم الدعم تسببا في خلق مشكلة كبيرة ".



