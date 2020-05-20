AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
كشف بحث علمي جديد في إطار مستجدات فيروس كورونا التاجي ، أن الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بـ COVID-19 يمكن أن يكون لديهم بالفعل شكل من أشكال الحصانة ضده ، إذا كانوا قد قاوموا نزلات البرد والأنفلونزا الشديدة . 

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، قام الباحثون بتحليل 11 عينة دم تم أخذها قبل عامين، من أشخاص أصيبوا بنوع آخر من فيروسات التاجية .

اقرأ أيضًا:

واحتوى نصف العينات على خلايا T التي تكافح الأمراض التي تعرفت على فيروس السارس - CoV - 2 في المختبر ، و 20 في المائة كانت تحتوي على خلايا يمكن أن تقتل الفيروس.

ويقول العلماء في معهد لا جولا لعلم المناعة في كاليفورنيا إنه من المحتمل بنسبة كبيرة أن الإصابة بنزلة برد يمكن أن تقدم شكلًا من أشكال الحصانة ضد فيروس كورونا.

وأكد الباحثون أن الفيروس - الذي يسبب COVID-19 - لن يكون غريبًا على الجهاز المناعي للأشخاص الذين أصيبوا بنزلة برد شديدة سابقًا ، وبالتالي سيكونون قادرين على محاربته بسرعة.

ووجدت الدراسة أيضًا أن مرضى COVID-19 لديهم استجابة مناعية قوية للفيروس، والذي قال الباحثون إنه يبشر بالخير لتطوير اللقاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما هو مرض السارس وهل له علاقة بفيروس كورونا؟

8 سلالات لفيروس كورونا تنتشر حول العالم.. من الأكثر ضررا؟

د. دنيا شعير تكتب: علاج واعد لكورونا

8 سلالات لـ فيروس كورونا تنتشر حول العالم.. أصحاب السمنة ونقص الوزن الأكثر عرضة للمرض.. تعرف على السارس وأعراضه الخفية

علاج للقمل يدمر فيروس كورونا في 48 ساعة

حقيقة علاقة السمنة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

نائب وزير التعليم: كورونا تسبب في وفاة 4 معلمين حتى الآن بالجيزة والمطرية

الأوقاف: إيقاف مدير إدارة القاهرة الجديدة عن العمل وإعفائه من مناصبه الإشرافية

وفاة رئيس قسم العيون بجامعة المنوفية بعد معاناة مع فيروس كورونا

أسامة هيكل يكشف سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. فيديو

رجعت أصلي تاني.. نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه بكورونا ..فيديو

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية