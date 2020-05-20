أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

كشف بحث علمي جديد في إطار مستجدات فيروس كورونا التاجي ، أن ا لأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بـ COVID-19 يمكن أن يكون لديهم بالفعل شكل من أشكال الحصانة ضده ، إذا كانوا قد قاوموا نزلات البرد والأنفلونزا الشديدة .





وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، قام الباحثون بتحليل 11 عينة دم تم أخذها قبل عامين، من أشخاص أصيبوا بنوع آخر من فيروسات التاجية .





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واحتوى نصف العينات على خلايا T التي تكافح الأمراض التي تعرفت على فيروس السارس - CoV - 2 في المختبر ، و 20 في المائة كانت تحتوي على خلايا يمكن أن تقتل الفيروس.





ويقول العلماء في معهد لا جولا لعلم المناعة في كاليفورنيا إنه من المحتمل بنسبة كبيرة أن الإصابة بنزلة برد يمكن أن تقدم شكلًا من أشكال الحصانة ضد فيروس كورونا





وأكد الباحثون أن الفيروس - الذي يسبب COVID-19 - لن يكون غريبًا على الجهاز المناعي للأشخاص الذين أصيبوا بنزلة برد شديدة سابقًا ، وبالتالي سيكونون قادرين على محاربته بسرعة.



