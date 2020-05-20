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العميد خالد المحجوب: لم يتم استخدام قاعدة الوطية الليبية منذ شهور .. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:08 ص
العميد خالد المحجوب
العميد خالد المحجوب
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محمود محسن
أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أنه لم يتم استخدام قاعدة الوطية في ليبيا منذ شهور.

وأضاف المحجوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى  أن قاعدة الوطية الليبية لم يكن بها أي طائرات ولا تستخدم في أي أغراض عسكرية.

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وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد السيطرة على تلك القاعدة وةظهر وجههم الحقيقي ولكن تم تطهيرها منهم.

وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبي سحب الطائرات من قاعدة الوطية الليبية منذ 4 أشهر. 

وقال المسماري إن الجيش الوطني الليبي قدر الموقف، وأصدر قائده، المشير خليفة حفتر قراره بسحب القوات من قاعدة الوطية. 

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