العميد خالد المحجوب: لم يتم استخدام قاعدة الوطية الليبية منذ شهور .. فيديو

قاعدة الوطية في ليبيا منذ شهور.

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وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد السيطرة على تلك القاعدة وةظهر وجههم الحقيقي ولكن تم تطهيرها منهم.

وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الليبي سحب الطائرات من قاعدة الوطية الليبية منذ 4 أشهر.



