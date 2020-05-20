نشرة المرور في الجيزة.. كثافات متوسطة على الطرق والمحاور

شرحت مصادر مرورية حالة الشوارع والميادين بمحافظة الجيزة صباح اليوم، الأربعاء.





وقالت المصادر إن الحركة المرورية في شوارع الجيزة لم تتعد 60% حتى الآن، حيث يشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز استقرارا في الحركة المرورية، وكذلك سيولة في شارع جامعة الدول العربية.





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فيما تظهر كثافات مرورية مرتفعة في شارع الهرم من أمام مبنى محافظة الجيزة حتى ميدان الجيزة، مع استقرار الحالة المرورية بالاتجاه الآخر حتى مناطق الأهرامات والمناطق الأثرية، مع ظهور كثافات مرورية مرتفعة بالاتجاهين في التقاطع مع طريق المنصورية.





كما ظهرت كثافات مرورية متحركة في شارع فيصل غير مؤثرة على الحركة المرورية، وكذلك كثافات مرورية مرتفعة بمخرج محور صفط اللبن إلى جامعة القاهرة.





وترتفع الكثافات المرورية في شارع شارل دي جول أعلى نفق العجوزة أمام قسم الدقي وبميدان الجلاء، مع استقرار حالة طريق كورنيش النيل حتى أسفل كوبري 6 أكتوبر وشارع النيل السياحي، وكثافات مرورية متوسطة من مناطق كوبري إمبابة وحتى الكيت كات.





وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى كوبري 6 أكتوبر بمناطق الدقي والعجوزة بالاتجاهين، مع ارتفاع الكثافات المرورية على كوبري 15 مايو باتجاه القاهرة.