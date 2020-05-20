أمن الجيزة يضبط صالة جيم لمخالفة قرار مجلس الوزراء في الهرم

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملاتها الليلة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19.
حيث واصلت الأجهزة شن حملاتها بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة على مناطق الهرم وفيصل وحدائق الأهرام لضبط مخالفى قرارات الحظر والخارجين عن القانون.
وأثناء مرور الأقوال الأمنية المسئولة عن تأمين تنفيذ قرار غلق المحال التجارية تبين وجود أحد صالات الألعاب الرياضية "جيم" بمنطقة الهرم يعمل وبداخله أشخاص.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المسئولين عن صالة الجيم والمتواجدين بها وغلقها.
تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.