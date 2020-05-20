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أخبار البلد

القوى العاملة: اليوم وصول 3 رحلات على متنها 900 مصري عائدين من الإمارات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:29 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلى أنه سوف تقلع اليوم، الأربعاء، 3 رحلات لمصر للطيران من مطار أبو ظبي على متنها ٩٠٠ من أبناء الجالية من العالقين بدولة الامارات العربية المتحدة، استكمالا لخطة الدولة لإعادة أبنائها العالقين.

وذكر أن الرحلة الأولى رقم ms 2917  بتوقيت الواحدة فجرا وتصل في الثانية والنصف فجرًا، والثانية رقم ms 915 تقلع الساعة الخامسة عصرا وتصل السادسة والنصف مساءً، والثالثة رقم ms2915 تقلع الساعة  التاسعة مساءً وتصل العاشرة والنصف، وذلك بمعدل300 راكب في كل رحلة.

وكانت السفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي قد رتبت رحلات استثنائية للعالقين علي "مصر للطيران" (القاهرة- أبوظبي) لتكون خمس رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي 19 و20 مايو الجاري.
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