انتحلوا صفة رجال شرطة.. تجديد حبس تشكيل عصابي نصب على المواطنين

والاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين فى مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيقات. جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع انتحال صفة رجال شرطة





بداية الواقعة عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بأن مواطنين، تعرف على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" عقب عرضه شقه سكنية للبيع بدائرة القسم، واتفقا معه على التقابل بذات المنطقة لمعاينة الشقة تمهيدًا لشرائها.





وفور وصولهما للمكان المتفق عليه فوجئ 5 أشخاص يستقلون سيارة، وبحوزتهم أسلحة نارية قاموا باستيقافهما وإيهامهما بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على متعلقاتهم ولاذوا بالفرار.





وتم إعداد أكمنة بأماكن ترددهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم حال، وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السيارة قيادة أحدهم والأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.





وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة ،وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة قبل ذلك .





تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتى أمرت بحبسهم.