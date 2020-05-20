AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بأسلوب توصيل الأسلاك.. 3 عاطلين وراء سرقة التكاتك بالمطرية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:10 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبرى
بعد تعدد البلاغات، تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك".

فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية قيام (ثلاثة عاطلين لإثنين منهم معلومات مسجلة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 90جرام - سلاح أبيض "مطواه" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وإقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم فى المواد المخدرة.

وتم بإرشادهم ضبط  المركبات المستولى عليها بمكان إخفائهم، حيث أقروا بتصرفهم فيها بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه" بمنطقة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية مُقابل التحصل على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم.

 وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات وإتهموهم بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عصابة مسلحة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية بـ 15 مايو

أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية

مباحث القاهرة تضبط لص سرقة السيارات

أمن القاهرة يضبط عصابات مسلحة تسرق المواطنين

جهود أمن القاهرة خلال 24 ساعة.. ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة 3 سيارات.. ضبط شخص لحيازته 2 طن أسماك معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر.. وصاحب مخبز بلدى لاتهامه بالتلاعب في أسعار الخبز

شاهد.. سقوط عصابة مسلحة تخصصت في سرقة التكاتك بالتبين

ترشيحاتنا

من مطبخك.. 3 طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021

فى عيد ميلاده.. اتهم بالتهرب الضريبي وأصيب بفيروس سي.. قصة مأساة علي حميدة

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

عبلة الكحلاوي توصى بدعاء من 22 كلمة.. يفتح لك أبواب الجنة الثمانية

الكاف يدرس إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال في مصر.. والقرار النهائي بعد أيام

AdvertisementS

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

هامة جدا.. 3 مؤشرات تنذر الأطباء قبل الوفاة بـ 10 أيام

بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع سرطان فى الرئة

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

أخبار التوك شو.. سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مشروب الما ورد لترطيب الجسم فى الحر.. فيديو

هامة جدا.. 3 مؤشرات تنذر الأطباء قبل الوفاة بـ 10 أيام

لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة عقد القران.. عروس تفقد والدها في يوم زفافها.. صور