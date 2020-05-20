بأسلوب توصيل الأسلاك.. 3 عاطلين وراء سرقة التكاتك بالمطرية

بعد تعدد البلاغات، تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك".





فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية قيام (ثلاثة عاطلين لإثنين منهم معلومات مسجلة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات مركبات الـ"توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 90جرام - سلاح أبيض "مطواه" - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وإقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم فى المواد المخدرة.





وتم بإرشادهم ضبط المركبات المستولى عليها بمكان إخفائهم، حيث أقروا بتصرفهم فيها بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه" بمنطقة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية مُقابل التحصل على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم.





وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات وإتهموهم بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.