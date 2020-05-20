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أخبار العالم

الصين تتهم الهند بعرقلة دوريات على طول الحدود المتنازع عليها في كشمير

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:50 م
الحدود ما بين الصين
الحدود ما بين الصين والهند
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على صالح
ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن نيودلهي وبكين نشرتا قوات إضافية على الحدود بعد مواجهتين عنيفتين منذ أوائل مايو، ما أدى إلى إصابة العديد من الجنود على كلا الجانبين.

وفي تعليق للصحيفة، اتهمت وزارة الخارجية الصينية الهند بـ "عرقلة الدوريات والعمليات العادية لقوات الحدود الصينية".

ولم تعلق وزارة الخارجية الهندية بعد على هذه القضية.


وأبلغت وزارة الخارجية الصينية صحيفة "هندوستان تايمز"، في تعليقات تتعلق بالتصعيد الأخير على طول الحدود الصينية الهندية المتنازع عليها وأبلغت عن تحصين الجانبين، وأن نيودلهي تمنع القوات الصينية من تسيير دوريات على طول المنطقة الحدودية.

ونقلت الصحيفة، نقلًا عن مصادر، أنه على الرغم من عدم وجود حوادث جديدة، فإن الوضع لا يزال متوترًا. 

ووفقًا لصحيفة "هندوستان تايمز"، كانت الصين أول من قام بزيادة عدد القوات على طول الحدود.

وكانت لاداخ، المنطقة التي تديرها الهند كإقليم اتحاد وجزء من كشمير، موضوع نزاع منذ فترة طويلة بين الهند وباكستان والصين.
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