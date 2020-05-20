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حوادث

حبس تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة السيارات بمنطقة القاهرة الجديدة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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رامي المهدي
قررت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي مسلح تخصص في سرقة السيارات بمنطقة القاهرة الجديدة 

وأضافت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، أن التشكيل العصابي مكون من ٣ أشخاص اعتادوا سرقة السيارات بالإكراه بطريق المغافلة والتهديد بالسلاح.

واعترف المتهمون في  التحقيقات، أنهم قاموا بتنفيذ اكثر من عملية سرقة في الوقت الماضي وتحديدا  في مناطق حلوان والتجمع الخامس والقطامية بأسلوب المغافلة والتهديد بالسلاح.

كما أقر المتهمين أمام جهات التحقيق انهم كانوا يقومون بسرقة السارات في " عز النهار" بعدما يتأكدوا  من عدم مرور أحد من الأجهزة الأمنية، كما اقروا بان لهم شوارع معينه يقومون فيها باستقطاب سائقي السيارات حرصا على عدم ضبطهم من خلال الأجهزة الأمنية.


وأوضحت التحقيقات أن قسم شرطة التجمع الخامس تلقت بلاغا من سائق قرر أنه حال انتظاره لأحد عملائه بالسيارة قيادته ، اعترضه شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكى وأطلق أحدهما أعيرة نارية فى الهواء واستوليا منه على السيارة وهربا،بإجراء التحريات تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم علي أسلحة نارية و٤ هواتف محمول ومبالغ مالية ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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