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تعليم

جامعة بنها تكرم الفوج الثالث من الفريق الطبي المشارك بـ عزل قها.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:41 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
شهد مجلس جامعة بنها في اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، تكريم الفوج الثالث من أعضاء الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي، المنتدب للعمل بمستشفى العزل الصحي بمدينة قها.

وشمل التكريم الأطباء؛ محمد إبراهيم إدريس، وإسلام علي محمد، وأحمد ماهر محمد، ونشوى أحمد محمد، وأسماء جمعة شحوت، وآية نبيل محمد. 

وأشاد مجلس الجامعة بحسب بيان، بما قدمه أعضاء الفريق الطبى للمرضى خلال فترة تواجدهم في الحجر الصحي بمستشفى قها، مؤكدًا أنهم يسطرون بأعمالهم بطولات عظيمة في محاولة السيطرة على فيروس كورونا وعلاج المصابين.

كما أشاد مجلس الجامعة بالدعم المعنوي، الذى يقدمه رؤساء الأقسام، والقيادات بالمستشفيات الجامعية، لشباب الأطباء، وأعضاء هيئة التدريس، خلال فترة عملهم، وظروفهم الصعبة في الحجر الصحي.

من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد، دعم الجامعة الكامل للأطباء بمستشفيات بنها الجامعية بصفة عامة، والمشاركين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومستشفيات الحجر الصحي بصفة خاصة، كما أكد ثقته في وطنيتهم، لا سيما في تلك الفترة العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب.
جامعة بنها تكرم الفوج الثالث من الفريق الطبي المشارك بـ عزل قها.. صور
جامعة بنها تكرم الفوج الثالث من الفريق الطبي المشارك بـ عزل قها.. صور
جامعة بنها تكرم الفوج الثالث من الفريق الطبي المشارك بـ عزل قها.. صور
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