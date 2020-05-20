ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 372 عالقا بالسعودية على متن العبارة القاهرة

كشفت مصادر ملاحية بميناء سفاجا البحري، أن العبارة القاهرة، التابعة لشركة القاهرة للعبارات، من المقرر أن تصل مساء اليوم لرصيف ميناء سفاجا البحري، من ميناء ضبا السعودي وعلى متنها 372 عالق مصري بالسعودية.





لافتة إلى أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال العبارة القاهرة، من حجر صحي، و جوازات وجمارك، والجهات المختصة الأخرى، استعدادا لإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت ممكن ونقلهم لمقر الحجر الصحي بالمدينة الجامعية .





وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تصل العبارة القاهرة لميناء سفاجا في الثامنة من مساء اليوم، حيث تمت تجهيز أتوبيسات لنقلهم من الميناء لمكان الحجر الصحي تحت إشراف الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.





كانت قد أعلنت وزارة النقل أنه تم اليوم تسيير ثانى رحلة بحرية للعبارة القاهرة المملوكة لشركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا البحرى لنقل المصريين المتواجدين بميناء ضبا السعودى، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصرى والسعودى نظرا للإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار جهود الحكومة المصرية لعودة المصريين بالخارج.





ووجه وزير النقل المهندس كامل الوزير برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحى وكل الجهات المعنية، لبحث إجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم إلى ميناء سفاجا، والتى تشمل إجراءات الحجر الصحى وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الإجراءات الجمركية، وتواجد فريق الحجر الصحى بعدد كافٍ لإنهاء إجراءات الفحص الطبى على متن السفينة مع توفير عدد كافٍ من ضباط الجوازات لإنهاء الإجراءات فى أقصر وقت ممكن ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء.





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