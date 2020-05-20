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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. مغردون: في طريقنا لكارثة الزموا بيوتكم.. آسر ياسين يشعل تيك توك.. ومحمد صلاح يتصدر تويتر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


شارك الفنان آسر ياسين جمهوره بفيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  تيك توك.

وظهر  آسر ياسين بطريقة كوميدية بتقمص شخصية البروفيسور في طريقة لبسه وشكله من المسلسل الإسباني لاكاسا دي بابيل.


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج  #كرونا_ مصر وجاء ذلك بعد  تسجيل ارتفاع قياسي بإصابات كورونا  بمصر أمس لتصل إلى  720 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 14 حالة وفاة جديدة.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # محمد صلاح وجاء ذلك بعد حديثه الشيق مع مجموعة من الأطفال  في بث مباشر  بناء علي رغبة ابنتة "مكة" وتصدر الهاشتاج قائمة الأكتر تداولا


نشر الفنان مصطفى خاطر عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، مشهدا من مسلسل "عمر و دياب"، مع الفنان على ربيع. 


نشرت الفنانة نجلاء بدر, عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام ",  صورة جديدة لها من مسلسل " الفتوة ". 

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