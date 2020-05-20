لاعبة منتخب أمريكا تهاجم ترامب وتلمح لخوض الانتخابات

هاجمت الأمريكية ميجان رابينو، نجمة كأس العالم لكرة القدم ، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ولمحت لترشحها على منصب الرئيس في يوم من الأيام.
وفي تصريحات لقناة فايس تي في وصف رابينو الرئيس الأمريكي القومي الابيض حيث إنه لم ينفع أبناء بلاده الأمريكيين والتى ولدت الكراهية والابتعاد والخوف واليأس في البلاد.
وأضافت: سياسات الرئيس القومي الابيض زادت الوضع سوءا بين أفراد الشعب ولن يتحسن الأمر حتي يتم دمج الاقليم العرقية والسيدات في مجتمع واحد لنهضة البلاد.
وأوضحت لم أحسم أمر نزولى في الانتخابات الرئاسية ولم أغلق الباب انا دائما أحلم أن تكون وظيفتي الرئاسة.
واصطدمت ميجان قبل كأس العالم بالرئيس الأمريكي ترامب وقالت إنها لو حققت بطولة كأس العالم 2019 بفرنسا لن تقبل دعوه ترامب ، وخرج الرئيس في تويته شهيرة انه يجب ان تحقق اللقب قبل أن تتحدث وبالفعل حققت اللاعبة البطولة ورفضت دعوته.