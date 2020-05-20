لاعبة منتخب أمريكا تهاجم ترامب وتلمح لخوض الانتخابات

واصطدمت ميجان قبل كأس العالم بالرئيس الأمريكي ترامب وقالت إنها لو حققت بطولة كأس العالم 2019 بفرنسا لن تقبل دعوه ترامب ، وخرج الرئيس في تويته شهيرة انه يجب ان تحقق اللقب قبل أن تتحدث وبالفعل حققت اللاعبة البطولة ورفضت دعوته.