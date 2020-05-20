AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعبة منتخب أمريكا تهاجم ترامب وتلمح لخوض الانتخابات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
هاجمت الأمريكية ميجان رابينو، نجمة كأس العالم لكرة القدم ، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ولمحت لترشحها على منصب الرئيس في يوم من الأيام.

وفي تصريحات لقناة فايس تي في وصف رابينو الرئيس الأمريكي القومي الابيض حيث إنه لم ينفع أبناء بلاده الأمريكيين والتى ولدت الكراهية والابتعاد والخوف واليأس في البلاد.

وأضافت: سياسات الرئيس القومي الابيض زادت الوضع سوءا بين أفراد الشعب ولن يتحسن الأمر حتي يتم دمج الاقليم العرقية والسيدات في مجتمع واحد لنهضة البلاد.

وأوضحت لم أحسم أمر نزولى في الانتخابات الرئاسية ولم أغلق الباب انا دائما أحلم أن تكون وظيفتي الرئاسة.

واصطدمت ميجان قبل كأس العالم بالرئيس الأمريكي ترامب وقالت إنها لو حققت بطولة كأس العالم 2019 بفرنسا لن تقبل دعوه ترامب ، وخرج الرئيس في تويته شهيرة انه يجب ان تحقق اللقب قبل أن تتحدث وبالفعل حققت اللاعبة البطولة ورفضت دعوته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكالمة مسربة.. أوباما يفتح النار على إدارة ترامب بسبب أزمة كورونا

الريمونتادا الأعظم.. ترامب يبدأ حملته الانتخابية وينشر فيديو عن نجاحه في مواجهة كورونا | شاهد

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاده.. اتهم بالتهرب الضريبي وأصيب بفيروس سي.. قصة مأساة علي حميدة

لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة عقد القران.. عروس تفقد والدها في يوم زفافها.. صور

موجة ثانية قادمة.. مذكرة مسربة من البنتاجون تتوقع استمرار كورونا حتى 2021

من مطبخك.. 3 طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

الرئيس السيسى يهنئ نظيره الكاميرونى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى

إصابة زوجة محافظ الدقهلية بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار رعد المحدود من فورد رينجر.. صور

فيروس كورونا يحرم 5 أطفال من والدهم بعد وفاة الأم بسبب السرطان

بدون تهنئة من العائلة المالكة.. هكذا احتفل الأمير هاري وميجان بعيد زواجهما الثاني