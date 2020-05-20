جامعة أسيوط تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا ونهاية العام للفرق الدراسية بكلية الطب

ترأس الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اجتماع مجلس كلية الطب فى جلسته الدورية لشهر مايو 2020 وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشرقاوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني عمر وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها الخولي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع.





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وأشار رئيس جامعة أسيوط، خلال الجلسة، إلى أن مصلحة الطالب والانحياز لصالح مستقبله مع الحفاظ على صحته وسلامته هو الأولوية القصوى لدى إدارة الجامعة، والهدف الأهم فى اتخاذ أى قرار سواء على مستوى الإدارة العليا للجامعة أو على مستوى الكليات.





وأكد الدكتور طارق الجمال على اتخاذ الجامعة جميع الإجراءات التي تلائم التغيرات الجارية فى العالم مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد والذى أثر على كافة الأنشطة فى مختلف المجالات وتسببت فى تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات المصرية منذ مارس الماضي، وهو ما استدعى إلى اللجوء للتعليم عند بعد كبديل لتواجد الطلاب فى الجامعات.





وأوضح أن التعليم عن بعد سيتم تطبيقه فى العام الجامعى المقبل بتقديم مقررات الكترونية تفاعلية على موقع الجامعة وقصر حضور الطلاب بجميع الكليات على يومين أو ثلاثة فقط أسبوعيًا، كما تم الاتجاه إلى الامتحانات الالكترونية وإعداد أوراق بحثية فى الكليات كبديل للامتحانات التحريرية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات يستثنى من ذلك طلاب الدراسات العليا وطلاب الفرق النهائية على مستوى الجامعات المصرية، واشتراط إجراء امتحانات تحريرية لهم وفق الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.





وقال الجمال إن مجلس كلية الطب شهد مناقشات موسعة لوضع خريطة زمنية واضحة وعادلة لإجراء امتحانات الدراسات العليا والبحوث والطلاب بالفرق النهائية، كاشفًا عن الموافقة على البدء فى إجراء امتحانات الدراسات العليا مع أول يوليو القادم فى لجان موسعة لعدم التكدس وترك مسافات كافية بين الممتحنين، على أن يستثنى من ذلك الأقسام الطبية التى تتقدم بطلب رسمي للدكتور محمد الشرقاوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لإرجاء الامتحانات بها فى حال رغبة القسم.





وفيما يخص طلاب الفرق النهائية بالكلية كشف رئيس الجامعة عن الموافقة على بدء الامتحانات النظرية للفرقة الرابعة تحريرًا فى مادتى الرمد والأنف والأذن فى أول يوليو على أن يتم إرجاء التدريب العملي إلى أول سبتمبر على أن يعقبه الامتحان العملى بعد انتهاء فترة التدريب.





وكلف المجلس الدكتورة أمانى عمر وكيلة الكلية لشئون التعليم بمتابعة سير العملية التعليمية المقدمة الكترونيًا لطلاب الفرقتين الخامسة والسادسة على أن تجرى الامتحانات النظرية عقب الانتهاء من تقديم المقررات العلمية بالكامل يليها البدء فى التدريب العملي ثم إجراء الامتحان المتعلق بالشق العملي.