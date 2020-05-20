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بالصوص.. طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري .. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:52 م
طريقة عمل الفتوش
طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري
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آية التيجي
تتبعون حمية غذائية وتريدون تناول أطعمة تتناسب مع السعرات الحرارية المخصصة لكم، فإليكم طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري وصفة سهلة وبسيطة؛ حيث إنها تعد من أشهى أنواع السلطات السورية والتقليدية، وإليكم طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري.

وقت التحضير: 30 دقيقة
تكفي لـ : 4 اشخاص

يمكن تحضير الفتوش بشكل خاص في شهر رمضان المبارك أو في الأيام العادية، وذلك لما له من مذاق مميز وشهي، وبالأخص إن كانت طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري، والتي لطالما برعت في تقديم المقبلات السورية.

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طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري

مكونات طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري :

ثلاث من الخبز العربي
ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم
ثلاث حبات من الخيار متوسطة الحجم
حبة واحدة من الفلفل الأخضر المقسم إلى قطع صغيرة الحجم
خمسة حبات من الفجل مقسمة إلى أجزاء صغيرة الحجم
ربع كاس من النعناع الطازج المفروم ناعم
ربع كأس من البقدونس الأخضر المفروم ناعم
ست عيدان من الخس مفرومة ناعم

مقادير صوص الفتوش منال العالم السوري :

ثلث كأس من عصير الليمون الطازج.
ثلث كأس من زيت الزيتون.
فصان من الثوم المفروم صغيرة الحجم.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون.

طريقة عمل الفتوش منال العالم السوري :

1- نقطع الخبز إلى قطع صغيرة الحجم ونضع بعض زيت الزيتون عليه، ثم نتركه في الفرن ليتم تحميصه، وتحته ورق الزبدة، ونتركه على درجة حرارة متوسطة لمدة خمسة دقائق حتى يصبح مقرمش.
 
2- نقوم بتقطيع  الخيار والطماطم والفلفل الأخضر والفجل والبصل والخس إلى قطع صغيرة الحجم.

3- نضيف عليهم البقدونس والنعناع المفرومين.

4- نقوم بإعداد الصوص عن طريق خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون،  والثوم المفروم والملح والفلفل المطحون، ثم نوزع الصوص على قطع السلطة.

5- نضيف قطع الخبز المقرمش على سطح السلطة، ثم نضع أوراق النعناع على السطح للتزيين، ويقدم الفتوش.
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